Arda Turan, Polissya karşısında çifte kabus yaşadı!

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 9. haftasında Polissya'ya konuk oldu. Tsentralnyi Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Shakhtar bu sonuçla liderliği Kryvbas'a kaptırırken, 18 puanla ikinci sırada yer aldı.

"BUGÜN ÇOK ÜZÜLMÜYORUM"

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Polissya'nın çok iyi organize olmuş bir takım olduğunu belirterek "Onlara saygı duyuyoruz. Bugün olumlu anlara odaklanıyoruz. Sistemimize ve organizasyonumuza bağlı kaldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu bizim için bir sorun değil. Böyle oynarsak puan kaybetme ihtimalimiz var. Önemli olan doğru yolda olmamız. 20 günde 7 maç var, bakalım neler olacak. Bugün çok üzülmüyorum. Bir puan bizim için fena değil. Konferans Ligi'nde oynamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BACAĞINI GÖRSEYDİNİZ, YÜRÜYEMİYORDU BİLE"

Maçın ilk yarısında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan Oleg Ocheretko'nun durumu hakkında da konuşan Turan, "Bacağını görebilseydiniz, yürüyemeyecek kadar ciddi bir sakatlık görürdünüz. Ve en ilginç olanı, bunun faul bile sayılmayacak bir olayda gerçekleşmiş olması" dedi.

"OYUNCULARIMI VE ANTRENÖRLERİMİ SAVUNURUM"

Karşılaşmanın son 10 dakikasında Polessya yedek kulübesiyle aralarında yaşanan tartışmaya da değinen genç teknik adam, "Polissya teknik direktörüne ve teknik ekibine saygı duyuyorum. Sadece hakemle konuştum, onlarla hiçbir şey konuşmadım. Ama bizim hakkımızda bir şey söylerlerse, biz Shakhtar için buradayız. Oyuncularımı savunurum, antrenörlerimi savunurum. Oyuncularım için her şeyi yapabilirim. Bu bir taraf. Öte yandan, Polissya'nın organizasyonuna gerçekten saygı duyuyorum ama hoşuma gitmeyen anlar da oluyor. Bunu yaparlarsa hoşuma gitmez, çünkü onlarla iletişime geçmedik. Ama bizimle konuşurlarsa, o zaman herkesle konuşabiliriz" diye konuştu.

"UKRAYNA MİLLİ TAKIMI'NIN TARAFTARIYIM"

Arda Turan, Ukrayna Milli Takımı'nın Azerbaycan ile oynadığı maçı tribünden izlediğinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Öncelikle benim için kolay değil çünkü Azerbaycan Milli Takımı'na da çok saygı duyuyorum. Aynı zamanda burada çalışıyorum ve kendimi Ukrayna halkının bir parçası gibi hissediyorum. O maçta Ukrayna'yı destekledim. Oyuncularımla gurur duyuyorum, İzlanda'ya ve Azerbaycan'a karşı çok iyi oynadılar. Ayrıca Rebrov'u da tebrik etmek istiyorum; harika bir iş çıkardı. Takımı Dünya Kupası'na taşıyabilir. Ukrayna Milli Takımı'nın taraftarıyım. Çok iyi bir oyun sergilediler. Aslında şu anda onlar için kolay değil çünkü her gün seyahat ediyorlar, farklı bir ülkede oynuyorlar. Duygusal olarak çok zor. Ama oyuncularıma ve tüm Ukraynalı futbolculara içtenlikle saygı duyuyorum. Çok iyi bir takımınız var. Play-off'lar öncesinde neler olacağını göreceğiz."