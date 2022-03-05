Kardemir Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü
Bir dönem Türk futbolunda adından söz ettiren, Süper Lig'in eski temsilcisi Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig'de de varlık gösteremeyerek Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel ise Kırıkkale Büyük Anadoluspor mağlubiyetinin ardından helva dağıttı.
Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 25 maçın 24'ünü kaybetti, birinden ise beraberlikle ayrıldı.
Toplamda 7 kez rakip fileleri havalandıran Karabük temsilcisi, kalesinde 84 gol gördü.
Sadece bir puanı bulunan ve ligin dibine demir atan, bugün oynadığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçını 5-0 kaybeden Karabük ekibinin, bitime 9 hafta kala 1983-1984 sezonunda yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, maç sonunda helva dağıttı.
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