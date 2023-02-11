Benzema'nın imzalı forması da depremzedeler için satışa çıkıyor
Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, depremzedeler için düzenlediği kampanyaya en son Cezayir asıllı Fransız yıldız Karim Benzema'nın da katıldığını duyurdu.
Dünyaca ünlü birçok yıldızın depremzedeler için harekete geçtiği yardım kampanyasına en son Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema da katıldı.
Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sırada Benzema var. Karim Benzema'nın maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz! Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır. Teşekkürler Hakan Çalhanoğlu" dedi.
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