Karl-Anthony Towns şov yaptı! Dominik Cumhuriyeti, Filipinler’i rahat geçti...
Dünya Kupası A Grubu’nda Filipinler ile Dominik Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Minnesota Timberwolves'ın yıldız ismi Karl-Anthony Towns'ın şov yaptığı maçta Dominik Cumhuriyeti, Filipinleri 87-81 yenmeyi başardı.
FIBA 2023 Dünya Kupası’nın açılış gününde A Grubu mücadelesinde ev sahibi Filipinler ile Dominik Cumhuriyeti kozlarını paylaştı.
Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 87-81 ile Dominik Cumhuriyeti oldu. Maçta ayrıca 38 bin 115 taraftar ile Dünya Kupası seyirci rekoru kırıldı.
Dominik Cumhuriyeti’nde Karl Anthony Towns 26 sayı – 10 ribauntla yıldızlaşırken Victor Liz 16 sayı – 6 ribaunt kaydetti. Andres Feliz 12 sayı – 8 asistle etkili oynadı. Angel Delgado 6 sayı, LJ Figueroa 5 sayı attı. Jean Montero ise 6 sayı – 5 asistle bitirdi.
Filipinler’de Jordan Clarkson 28 sayı – 7 asistle ön plana çıktı ama galibiyete yetmedi. June Mar Fajardo 16 sayı – 7 ribauntla katkı sağlarken Dwight Ramos 13 sayı – 5 ribaunt üretti. Ariel John Edu 7 sayı – 5 ribaunt, Scottie Thompson 5 sayı – 4 asistle maçı tamamladı.
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