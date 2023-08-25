Karl-Anthony Towns şov yaptı! Dominik Cumhuriyeti, Filipinler’i rahat geçti...

Yayınlanma: 25.08.2023 - 19:08

Güncelleme: 25.08.2023 - 19:08

FIBA 2023 Dünya Kupası’nın açılış gününde A Grubu mücadelesinde ev sahibi Filipinler ile Dominik Cumhuriyeti kozlarını paylaştı.

Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 87-81 ile Dominik Cumhuriyeti oldu. Maçta ayrıca 38 bin 115 taraftar ile Dünya Kupası seyirci rekoru kırıldı.

Dominik Cumhuriyeti’nde Karl Anthony Towns 26 sayı – 10 ribauntla yıldızlaşırken Victor Liz 16 sayı – 6 ribaunt kaydetti. Andres Feliz 12 sayı – 8 asistle etkili oynadı. Angel Delgado 6 sayı, LJ Figueroa 5 sayı attı. Jean Montero ise 6 sayı – 5 asistle bitirdi.

Filipinler’de Jordan Clarkson 28 sayı – 7 asistle ön plana çıktı ama galibiyete yetmedi. June Mar Fajardo 16 sayı – 7 ribauntla katkı sağlarken Dwight Ramos 13 sayı – 5 ribaunt üretti. Ariel John Edu 7 sayı – 5 ribaunt, Scottie Thompson 5 sayı – 4 asistle maçı tamamladı.