Karol Angielski Sivasspor'da!
Sivasspor, forvet transferi yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Polonyalı forvet Karol Angielski ile ilgili resmi açıklamayı da yaptı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor forvet transferi yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski'yi transfer ettiğini duyurdu.
KAROL ANGIELSKI İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME
Sivasspor'dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Polonya'da Radomiak Radom forması giyen futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Ayrıca, "Karol Angielski'ye Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz" denildi.
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