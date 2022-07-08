Karol Angielski Sivasspor'da!

08 Temmuz 2022 Cuma, 16:13

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor forvet transferi yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski'yi transfer ettiğini duyurdu.

KAROL ANGIELSKI İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Polonya'da Radomiak Radom forması giyen futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Ayrıca, "Karol Angielski'ye Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz" denildi.



