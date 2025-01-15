Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde elendi
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Karşıyaka, Yunanistan'ın Promitheas takımına 84-68 yenilerek seriyi 2-0 kaybetti ve elendi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Karşıyaka, Yunanistan'ın Promitheas takımına 84-68 mağlup olarak seriyi 2-0 kaybetti ve elendi.
Patras kentindeki Dimitris Tofalos Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Karşıyaka 27-25 önde tamamlamasına rağmen Yunan ekibi soyunma odasına 48-41 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte iyi savunma yapan Karşıyaka farkı 1'e indirdi: 61-60. Final periyodunda hücumda ve savunmada etkili olan Promitheas, sahadan 84-68'lik galibiyetle ayrıldı.
İzmir'deki ilk maçı da 81-77 kazanan Yunan temsilcisi, seride 2-0 öne geçerek son 16 turuna yükseldi. Karşıyaka ise Avrupa kupalarına veda etti.
Etiketler: #basketbol şampiyonlar ligi #Karşıyaka #Promitheas
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