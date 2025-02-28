Karşıyaka, taraftarı önünde kritik maçta
3. Lig 1. Grup'ta 7 maçtır yenilmeyen Karşıyaka, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçta yarın Düzcespor'u ağırlayacak.
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 7 maçtır bileği bükülmeyen, sezonun ikinci yarısında 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp şampiyonluk yarışını sürdüren Karşıyaka yarın önemli rakiplerinden Düzcespor'u konuk edecek.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bilet fiyatları maraton 150, numaralı 300 TL olarak belirlendi. Kaf-Kaf'ta İsmail'in sakatlığı sürerken Enes'in ise durumu belirsiz.
Geçen hafta Kuşadasıspor'la oynaması gereken karşılaşma yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Karşıyaka grupta son 10 maça 41 puanla ikinci sırada girdi. Dördüncü basamakta olan Düzcespor'un 37 puanı bulunuyor.
Yeşil-kırmızılılarda hafta içinde peşinat ve hakediş beklentisindeki oyuncuların yaptığı 2 günlük antrenman boykotu tatlıya bağlanmıştı. Maç için toplu olarak Karşıyaka İskele'den Alsancak'a geçecek Karşıyakalı taraftarlar için ek vapur seferi koyulduğu açıklandı.
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