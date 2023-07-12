Karşıyaka taraftarı şirketleşmeye karşı yürüdü

Yayınlanma: 12.07.2023 - 13:11

Güncelleme: 12.07.2023 - 13:11

Karşıyaka Spor Kulübü yönetiminin şirketleşme çabalarına karşı çıkan Karşıyaka taraftarı olağanüstü genel kurul kararı alınması talebiyle sokaklara döküldü.

Karşıyaka Taraftarlar Derneği ve Çarşı Grubu çağrısıyla Osmanbey Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce taraftar yıkılan yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı’na yürüdü. Yürüyüş boyunca başkan ve yönetimi istifaya davet eden taraftarlar adına basın açıklamasını okuyan Karşıyaka Taraftarlar Derneği Okan Kırmacı “Bu kulüp kanarya sevenler kulübü değil, bu kulüp birilerinin şirketi değil, bu kulüp kimsenin babasının çiftliği değil. Bu kulüp taraftarın ve taraftar kimi isterse onun kulübü yönetmesini istiyor. Mali genel kurula çok az bir süre kaldı bugün bir kez daha en gür şekilde Turgay başkana ve yönetimine sesleniyoruz; ya bırakın gidin ya sandığı getirin. Bu kulübün önünü açın. Bizi ibra işleri ile, önerge vermelerle uğraştırmayın. Delikanlı olun, Karşıyakalı olun. Taraftarın ayak seslerini duyun, kendinize gelin" dedi.