Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başakşehir'den Türkiye Kupası'nda farklı galibiyet!

Başakşehir'den Türkiye Kupası'nda farklı galibiyet!

4.02.2026 17:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Başakşehir'den Türkiye Kupası'nda farklı galibiyet!

Başakşehir, Türkiye Kupası grup aşamasının 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Başakşehir, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir, 4-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 22. dakikada Eldor Shomurodov, 50. dakikada Miguel Crespo ve 65. dakikada Ivan Brnic attı.

3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Fatih Karagümrük'ün tek golünü 79. dakikada Abdul Kader Moussa Kone kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir, kupada 6 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 2 puanda kaldı.

Başakşehir, kupadaki bir sonraki maç haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Fethiyespor deplasmanına gidecek.

Ligin 21. haftasında ise Başakşehir, Eyüpspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, İstanbul'da Antalyaspor ile puan mücadelesi verecek.

İlgili Konular: #Başakşehir #Fatih Karagümrük #Türkiye Kupası

İlgili Haberler

Kupa Voley'de ilk yarı finalist Galatasaray!
Kupa Voley'de ilk yarı finalist Galatasaray! Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek Erkekler Kupa Voley'de yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!
Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 5 Şubat Perşembe günü oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.
Junior Olaitan'dan Beşiktaş itirafı: 'Bunu pek beklemiyordum'
Junior Olaitan'dan Beşiktaş itirafı: 'Bunu pek beklemiyordum' Süper Lig ekibin yeni transferi 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Junior Olaitan, siyah-beyazlı kulübün resmi YouTube kanalına konuştu.