Başakşehir'den Türkiye Kupası'nda farklı galibiyet!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Başakşehir, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir, 4-1'lik skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 22. dakikada Eldor Shomurodov, 50. dakikada Miguel Crespo ve 65. dakikada Ivan Brnic attı.
3 MAÇTA 2 GALİBİYET
Fatih Karagümrük'ün tek golünü 79. dakikada Abdul Kader Moussa Kone kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir, kupada 6 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 2 puanda kaldı.
Başakşehir, kupadaki bir sonraki maç haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Fethiyespor deplasmanına gidecek.
Ligin 21. haftasında ise Başakşehir, Eyüpspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, İstanbul'da Antalyaspor ile puan mücadelesi verecek.