Karşıyakalılar stat için sokağa iniyor

Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:52

Güncelleme: 25.03.2024 - 16:52

Yıllardır beklediği yeni stadının yapımı için 28 Mart Perşembe akşamı taraftar mitingi düzenleyecek İzmir temsilcisi Karşıyaka'da yönetim, divan ve danışma kurulu, tüm yeşil-kırmızılı camiayı organizasyona destek vermeye davet etti.

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan ve Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle armasında ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan tek kulüp olan Karşıyaka Spor Kulübü’nün müsabakalara ev sahipliği yapacak, adına, armasına ve şanına yakışan bir stadyumun bir an önce hayata geçirilmesi İzmir’imiz için çok büyük önem arz etmektedir" denildi.

“KARŞIYAKA’YA GÖNÜL VERMİŞ HERKESİ BEKLİYORUZ”

Karşıyaka'nın açıklamasında, "Söz konusu stadyumun tamamlanarak hizmete açılması ile ülkemizin en köklü kulüpleri arasında yer alan Karşıyaka Spor Kulübü’nün kent sporuna, ekonomisine ve ticaretine kazandıracağı devinimin yanı sıra armasındaki ay yıldızlı bayrağa layık bir yuvaya bir an önce kavuşmasını istiyoruz. Karşıyaka'nın doğrudan İzmir sporunu, dolaylı olarak da İzmir’in tanıtımını, ekonomisini ve ticaretini yakından ilgilendirerek geliştirecek olan KSK Stadyumu’nun hayata geçirilmesi için 28 Mart Perşembe günü saat 20.30’da taraftarlarımızın öncülüğünde bir araya geliyoruz. KSK Stadyumu'nun önünde geçmiş dönem il ve ilçe belediye başkanlarımız, kulüp başkanlarımız, sporcularımız, milletvekillerimiz, Karşıyakamıza ve İzmirimize gönül vermiş tüm belediye başkan adaylarımız ve taraftarımızla tek yürek olacağımız bu buluşmada değerli katılımınızla bizlere destek olacağınız inancıyla sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" ifadeleri yer aldı.