Kartal, Aboubakar ile uçtu! Beşiktaş, grupların biletini rahat aldı...

Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Dinamo Kiev'i eleyerek gruplara kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 22:57
Kartal, Aboubakar ile uçtu! Beşiktaş, grupların biletini rahat aldı...
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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırladı.

Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 1-0 kazanırken toplamda 4-2'lik skora ulaşarak gruplara kalmayı başardı.

Maçın 19. dakikada Muleka ile direğe takılan Beşiktaş, 53. dakikada Aboubakar'ın klas golüyle galibiyeti elde etti.

Bu sonuçla Beşiktaş, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde toplam 3 eleme turu geçerek gruplara adını yazdırdı.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri 1 Eylül'de gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.


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beşiktaş Dinamo Kiev UEFA Konferans Ligi vincent aboubakar

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