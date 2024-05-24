Kartal söktü aldı

Yayınlanma: 24.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2024 - 04:00

Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi PlayOff turuna katılmaya hak kazandı. Onuachu’nun golüyle geriye düşen Beşiktaş, Ghezzal’a 1-1’i buldu, Salih’le 2-1 öne geçti. Trabzonspor Pepe ile 89’da 2-2’yi yakaladı. Beşiktaş, Musrati’nin 90+4. dakikadaki golüyle kupaya uzandı.

PROTOKOLDE GERİLİM

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İstiklal Marşı okunurken tribünden aşağı Trabzonspor bayrağı sarkıtılınca sinirlendi. Arat bayrağı çekince, protokoldeki Trabzonlular tepki gösterdi, kısa süreli tartışma çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışmanın büyümesine engel oldu.

MERT MUCİZESİ

Maçın 62. dakikasında Beşiktaş’ın kalecisi Mert önce Visca’nın kafa vuruşunu sonra seken topta Onuachu’nun şutunu çizgi üzerinden çıkardı. Bu pozisyonun devamında Ghezzal’ın şutunda top üst direkten döndü. 70. dakikada Mert bu kez Visca’nın şutunu parmaklarının ucuyla çıkardı. 45+2’de Salih’in çevirdiği top ceza sahasında Trabzonlu Bardhi’nin eline değince hakem Ali Şansalan penaltı verdi. Ghezzal penaltıyı gole çevirip skoru 1-1 yaptı.

ONUACHU ATIYOR

Trabzonspor’un yıldızı Onuachu, Türkiye Kupası’nda da golünü attı. Nijeryalı forvet bu sezon 17. kez ağları sarstı. Dev maçta tribünlerin tamamına yakını doldu.



