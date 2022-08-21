Kartların konuştuğu maçta kazanan Auxerre oldu

21 Ağustos 2022 Pazar, 18:12

Montpellier'in golünü 39. dakikada Mamadou Sakho, Auxerre'e galibiyeti getiren golleri ise 70. dakikada Nuno da Costa ve 75. dakikada penaltıdan Mathias Autret kaydetti.

Montpellier'de mücadelenin 46. dakikasında Khalil Fayad, 90+4'te ise Téji Savanier kırmızı kart gördü. Auxerre'de ise 51. dakikada M'Baye Niang ve 88. dakikada Nuno da Costa kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Montpellier, 3 puanla 12. sırada konumlandı. Auxerre ise 4 puanla 10. sıraya yerleşti.

Gelecek hafta Montpellier, Brest'e konuk olacak. Auxerre ise evinde RC Strasbourg'u konuk edecek.