Kartların konuştuğu maçta kazanan Auxerre oldu

Fransa Ligue 1'in 3. hafta mücadelesinde Montpellier, Auxerre'i konuk etti. Stade de la Mosson'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 18:12
Kartların konuştuğu maçta kazanan Auxerre oldu
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Montpellier'in golünü  39. dakikada Mamadou Sakho, Auxerre'e galibiyeti getiren golleri ise 70. dakikada Nuno da Costa ve 75. dakikada penaltıdan Mathias Autret kaydetti.

Montpellier'de mücadelenin 46. dakikasında Khalil Fayad, 90+4'te ise Téji Savanier  kırmızı kart gördü. Auxerre'de ise 51. dakikada  M'Baye Niang ve 88. dakikada Nuno da Costa kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Montpellier, 3 puanla 12. sırada konumlandı. Auxerre ise 4 puanla 10. sıraya yerleşti. 

Gelecek hafta Montpellier, Brest'e konuk olacak. Auxerre ise evinde RC Strasbourg'u konuk edecek.


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