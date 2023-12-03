Kasımpaşa, 3 puana 4 golle ulaştı!

Yayınlanma: 03.12.2023 - 15:51

Güncelleme: 03.12.2023 - 15:51

Süper Lig'in 14. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yi ağırladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı Kasımpaşa 4-2'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa, 3. dakikada Aytaç Kara, 16' ve 31'de Mortadha Ben Ouanes ile ilk yarıda 3-0 öne geçti.

Gaziantep FK, ilk yarının uzatma dakikalarında Alexandru Maxim ile penaltıdan yararlanamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Gaziantep FK, ikinci yarıya çok hızlı başladı. Marius Sumudica'nın ekibinde Mustafa Eskihellaç 52'de durumu 3-1 yaptı. 1 dakika sonra ise Lazar Markovic skoru 3-2'ye getirdi.

Kasımpaşa'da 82. dakikada sahneye çıkan Mamadou Fall, maçın skorunu 4-2 olarak belirledi. İstanbul ekibi, göreve geri dönen teknik direktör Sami Uğurlu ile ilk maçında galip geldi.

Kasımpaşa'da Kenneth Omeruo, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 21 puana yükseldi. Gaziantep FK 15 puanda kaldı.

Kasımpaşa ligde gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.