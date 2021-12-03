Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Beşiktaş, 15. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırma noktasına gelen siyah-beyazlılarda hedef, küme düşma hattındaki Kasımpaşa'yı yenip rahat bir nefes almak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak maç beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.
Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.
BEŞİKTAŞ'TA 4'Ü SAKAT 5 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda Kasımpaşa maçı öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor.
GZT Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Mert Günok'un yanı sıra, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Francisco Montero, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Sakat futbolcuların yanı sıra GZT Giresunspor maçında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Necip Uysal da oynanacak mücadelede görev yapamayacak.
Öte yandan antrenmanda sakatlanan Miralem Pjanic ise kafile kadrosunda yer alıyor.
Kasımpaşa muhtemel 11'i: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb Aytaç, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Varga, Umut Bozok, Jorgensen
Beşiktaş muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Oğuzhan, N'Koudou, Ghezzal, Cyle Larin, Batshuayi
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