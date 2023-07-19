Kasımpaşa, Brezilyalı sağ bek Claudio Winck ile imzaladı!

Kasımpaşa, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Brezilyalı oyuncu Claudio Winck'i transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 18:29
Kasımpaşa, Brezilyalı sağ bek Claudio Winck ile imzaladı!
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Kasımpaşa, Brezilyalı oyuncu Claudio Winck'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ bek pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncu, son olarak Portekiz'in Maritimo ekibinde forma giydi.


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