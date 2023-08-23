Kasımpaşa, Driess Saddiki'yi transfer etti
Kasımpaşa, son olarak Abha forması giyen Driess Saddiki'yi transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımı Abha'dan Driess Saddiki'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Driess Saddiki, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus'ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
27 yaşındaki orta saha, geçen sene Abha formasıyla ligde 15 maça çıkmıştı.
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