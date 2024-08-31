Kasımpaşa evine galibiyetle dönüyor!
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olan Kasımpaşa, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 6. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti.
Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini aldı ve ve puanını 5'e yükseltti.
İlhan Palut'un başında olduğu Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının ardından Kasımpaşa'ya da kaybederek 4 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Çaykur Rizespor, Galatasaray'a konuk olacak. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Spor Haberleri
- Omar Colley, PAOK'a transfer oldu!
- Kasımpaşa evine galibiyetle dönüyor!
- Hull City, galibiyete hasret kaldı!
- Konya'da gol sesi çıkmadı!
- Brendtford, evinde Southampton'ı rahat geçti!
- Temsilcilerimizin Avrupa'da fikstürü açıklandı!
- Bournemouth muhteşem geri dönüşe imza attı!
- Ankara'da kazanan çıkmadı!
- Adana'da dördüncü gol geldi!
- Rick Karsdorp, PSV'ye transfer oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Amcanın aracından alınan örnek Narin'in DNA'sıyla uyuştu
- Teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı
- 'Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak...'
- Erdoğan'ın danışmanından muhalif kesimlere tehdit
- Savcılık tüm aile fertleri için talimat verdi
- Gelecek Partili isimden 'Atatürk' rahatsızlığı
- Devlet hastanesine silahlı saldırı: Yaralılar var!
- 'Protokolde ağırlanması kabul edilemez'
- Emekli maaş sistemi sil baştan değişiyor...
- 'İki ülkeyle iyi geçinmeliyiz'