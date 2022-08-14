Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının biletleri konusunda açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli kulüp maç biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli kulüp, maç öncesi bilet konusunda bir açıklama yaptı.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Jorge Jesus ile birlikte yeni bir yolculuğa başlayan Fenerbahçe, 5 Ağustos 2022 Pazartesi günü (yarın) saat 21:45'te Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bu maçın deplasman biletleri bugün satışa çıkacak.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE BİLET FİYATI
Fenerbahçe taraftarları, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın deplasman tribünü biletlerine, 14 Ağustos 2022 Pazar günü (bugün) saat 15.00'dan itibaren Passolig'in sitesinden ulaşabilecek. Maçın bilet fiyatının ise 300 lira olduğu duyuruldu.
İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU
Süper Lig'in 1. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve rakibine 4-0 kaybetmişti. Fenerbahçe ise sahasında Ümraniyespor'u konuk etmiş ve mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlanmıştı.
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