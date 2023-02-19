Kasımpaşa, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 09:19
Kasımpaşa, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i transfer etti
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Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep Futbol Kulübünün 31 yaşındaki kaleci Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Günay Güvenç ile sözleşme imzalamıştır" denildi.

Gaziantep FK de Günay Güvenç'in sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa ile anlaştığını duyurdu. 31 yaşındaki file bekçisi ile Galatasaray da ilgileniyordu.


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