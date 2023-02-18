Hataysporlu Atsu’nun cenazesi İstanbul'a gönderildi

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 16:32

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 16:32

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde, Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'nun da oturduğu Ekinci Mahallesi'ndeki Rönesans Rezidans yıkıldı.

Enkazda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, bugün Ganalı oyuncunun cansız bedenine ulaştı. Acı haberi, oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet verdi.

UÇAKLA GÖNDERİLDİ

Hatay'da yapılan yasal işlemlerinin ardından ünlü futbolcunun cenazesi kara yoluyla Adana Havaalanı'na getirildi. Atsu’nun ikiz kız kardeşi Christiana ve ağabeyi Christian ile Ganalı bürokratlar tarafından teslim alınan cenaze, Dışişleri Bakanlığı’nın himayesinde Türk Hava Yolları’nın TK 2461 sefer sayılı uçağıyla İstanbul’a gönderildi.

Atsu’nun cenazesinin daha sonra memleketi Gana’ya gönderileceği öğrenildi.