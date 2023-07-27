Kasımpaşa Kenneth Omeruo'yu transfer etti
Kasımpaşa, Nijeryalı stoper Kenneth Omeruo'yu kadrosuna kattığını açıkladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Nijeryalı defans oyuncusu Kenneth Omeruo'yu kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 29 yaşındaki futbolcunun Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle 3 yıllık anlaşmaya imza attığı bildirildi.
Son olarak İspanya ekiplerinden Leganes forması giyen Kenneth Omeruo; 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında kiralık olarak Kasımpaşa'da oynamıştı.
Omeruo, 2016-2017 sezonunda ise bir başka Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'da forma giymişti.
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