Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçında protokol tribününde kavga çıktı!
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçından sonra protokol tribününde kavga çıktı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü arasında yapılan müsabaka sonrası kavga çıktı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, Ahmed Mortadha Ben Ouanes'in 90+3. dakikada kaydettiği golle 3-2 ev sahibi ekip lehine tamamlandı.
Hakemin bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde iki takımın temsilcileri arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların atıldığı kavga, araya girenler ile emniyet güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Öngörülemeyecek değil’ diyerek son noktayı koydu...
- Isırığı 'kalıcı ereksiyona' neden oluyor!
- Cem Garipoğlu ve ailesi hakkında şoke eden iddia!
- 'Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri...'
- Seçilemeyene koltuk yağdı
- İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu' itirafı
- Tez savunmasında şaşırtan görüntüler
- Akdeniz’de Sevr-illa!
- 'Seçimlerin kaybedilmesinin en büyük nedeni...'
- Hangi belediyeler selle mücadeleyi yok sayıyor?