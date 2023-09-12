Kasımpaşa, Nuno Da Costa'yı transfer etti!
Trandyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Nuno Da Costa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeşil Burun Adaları'ndan santrfor Nuno Da Costa'yı kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Nuno Da Costa, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde son olarak Fransa'da Auxerre forması giymişti.
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