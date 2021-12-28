Kasımpaşa uzatmalarda turladı

28 Aralık 2021 Salı, 18:11

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın nomal süresi 2-2 eşitlikle sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Kasımpaşa uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 5-3 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Kasımpaşa'nın gollerini 4. dakikada Ben Ouannes, 50. dakikada Ahmet Engin, 101. dakikada Tarkan Serbest ve 105. dakikada Alpay Çelebi (kendi kalesine) ve 116. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti.

Kocaelispor'un golleri ise 40. dakikada penaltıdan ve 110. dakikada Benhur Keser ve 68. dakikada Michael Pereira'dan geldi.

Öte yandan Kocaelispor'da Michael Pereira 81. dakikada gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kasımpaşa bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı. Kocaelispor ise kupaya veda etti.