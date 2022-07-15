Kasımpaşa'nın yeni golcüsü Stephane Bahoken oldu!

15 Temmuz 2022 Cuma, 21:50

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kamerunlu golcü Stephane Bahoken'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Bahoken'in, Kemerburgaz tesislerinde gerçekleştirilen ve sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Bahoken son olarak Fransız ekibi Angers forması giydi.