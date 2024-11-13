Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi resmen başladı!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 18:13

Güncelleme: 13.11.2024 - 18:13

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.