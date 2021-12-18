Kasımpaşa'da Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı!
Kasımpaşa, 7 lig maçında 5 puan toplayan Hakan Kutlu ile yolları ayırdı.
Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile yolları ayırdığını açıkladı.
İşte Kasımpaşa'nın açıklaması:
"Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."
7 LİG MAÇINDA 5 PUAN
49 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın başında 7 lig maçına çıktı ve 5 puan topladı. İlk maçını kazanan Hakan Kutlu'nun öğrencileri, ardından çıktıkları 6 lig maçında 2 puan toplayabildi.
Video Haberler
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
En Çok Okunan Haberler
- ASELSAN Katar’a açıldı
- Yargıtay’dan bankalara kötü haber
- Çok konuşulacak “5'li çete” iddiası
- VakıfBank mobil uygulaması çöktü
- Renault Clio'ya bir günde dev zam
- Hazal Kaya'dan yeni 'aşı' paylaşımı
- TÜSİAD'tan iktidara çağrı
- AB'ye vizeyle giriş değişiyor
- Üçüncü aşı işe yarıyor mu?
- ‘Peş peşe tsunami gelecek!’