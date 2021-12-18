Kasımpaşa'da Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı!

Kasımpaşa, 7 lig maçında 5 puan toplayan Hakan Kutlu ile yolları ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2021 Cumartesi, 21:30
Kasımpaşa'da Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı!
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Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile yolları ayırdığını açıkladı.

İşte Kasımpaşa'nın açıklaması:

"Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."

7 LİG MAÇINDA 5 PUAN

49 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın başında 7 lig maçına çıktı ve 5 puan topladı. İlk maçını kazanan Hakan Kutlu'nun öğrencileri, ardından çıktıkları 6 lig maçında 2 puan toplayabildi.


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