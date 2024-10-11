Kasımpaşa'dan flaş Okan Buruk açıklaması: 'Kural orada yazıyor...'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 09:16

Güncelleme: 11.10.2024 - 09:16

Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber, Habertürk Spor'da önemli açıklamalarda bulundu.

Serkan Reçber, "Okan hocanın ceza alması bana bir artı sağlamaz bana bir şey kazandırmaz. Eğer benim hocam 41. madde tehditten ceza alıyor ve Okan hoca 41. madde tehditten ceza almıyorsa ben bunu eleştiririm. Eleştirim Okan Buruk'a değil sisteme... Geldin yeni başkan düzelteceğim dedin, sevgili başkan kural orada yazıyor... Yaz kuralın karşılığı olan cezayı Okan hocaya. Tenzih ederek konuşuyorum Okan Buruk'luk bir durum değil ama kurullar onu sana sevk etmiş. 41. maddeden sevk olmuş karşılığı olan cezayı vermek zorundasın. Yarın öbür gün herkes tehdit ederse 117 bin tl cebine koyup giderse böyle mi gidecek. Hani hakemimizin değeri? Ben hakem olsam derim ki TFF beni kollamıyor. Biz empati yapmak zorundayız" dedi.

Serkan Reçber'in tüm sözleri şu şekilde:

"Hep söylüyorum ve bu konuda iddialıyım Türkiye'nin en büyük camiası değiliz ama Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz. Çok net söylüyorum kimseyle de kıyaslama çok özel bir ortamda fanusun içinde yaşıyoruz tabiri caizse... Çünkü her türlü fırsatımız var. İnanılmaz imkanlarımız var. Türkiye'nin en iyi tesisindeyiz. Bırakın Türkiye'yi dünyanın en iyi tesisindeyiz. Kim geliyorsa Türkiye'ye Avrupa Ligi maçlarına ya da milli maçlara inanamıyorlar. O yüzden biz patronumuza ne kadar teşekkür etsek azdır. Dünyanın en iyi tesislerinden bir tanesindeyiz. Sadece tesis değil, tesisi çok iyi yapabilirsiniz ama kurallardır orayı işleten. Kasımpaşa Kulübü'nde hiçbir oyuncuya dayalı düzeni göremezsiniz."

"HİÇ BORCUMUZ YOK"

"Bir TL bile hiçbir futbolcumuza şu anda oynayan ve geçmişte oynamış futbolcumuza borcumuz yok. Hiçbir UEFA'da dosyamız yok hiçbir borcumuz bulunmamakta. Böyle olunca da bir güven oluşturuyoruz. Transferde eksiklerimiz var... Eksiklik deyince de yanlış anlaşılmasın. TFF'nin açıkladığı harcama limitlerinden dolayı transfer limitimiz düşük. Geçen sene sondan ikinciydik bu sene sonuncuyuz limitlerde. Dolayısıyla bu bizim ekonomiden ya da paramızın olmadığından dolayı değil TFF'nin açıkladığı kurallardan dolayı limitimiz düşük. Yeri gelmişken buradan sesleneyim benim borcum yokken, benim dosyam yokken diğer kulüplerin oyuncuya borcu var, UEFA'da dosyası var, Bankalar Birliği'ne borcu var transfer yasağı var ama benden üç kat bütçesi var. Maalesef ülkede hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Biz bunu hissediyoruz. Niye bize bu imkanı sağlamıyorsunuz? Her şey açık ve ortada bunu en iyi TFF biliyor..."

"Ben oyuncuyla konuşabilmeliyim. Ben teknik adamla konuşabilmeliyim. Ben problemi öngörmeliyim. Problem olmadan müdahale etmeliyim. Olduktan ve öldükten sonra benim olmama gerek yok. Kasımpaşa'da hiç idman ve maç kaçırmadım."

"RAKİBE SAYGI NEREDE?"

"Çok yanlış bir algı var. İyi oynarsa Galatasaray iyi oynuyor kötü oynarsa Galatasaray kötü oynuyor. Rakibe saygı nerde? Karşıda bir rakip var. Muazzam oyandığımız bir maç gol atamadık. Fenerbahçe maçının ikinci yarısıyla Galatasaray maçının ikinci yarısı aynı. O maçta da 22 kere ceza sahası içine girdik. Biz niye gol atamadık Becao ve Çağlar müthiş oynadı biz de açamadık. Çok iyi savunma yaptılar o maç. Galatasaray maçı da aynı... İlk yarısıyla ikinci yarısı başka oynadık. "

"FUTBOLU ÇİRKİNLEŞTİRMEK İSTEMİYORUZ"

"Hakeme ne dedim devre arası biliyor musunuz? Hocam dedim kaleci çok geciktiriyor yere düşen yerden kalkmıyor. Biz tempo istiyoruz. Biz marka değerini düşünüyoruz. Biz kazanmak istiyoruz dedim. Direnç hocaya dedim uzatmalarla beraber 45 dakika-50 dakika oyunda kalan süre 20 dakika dedim. Ben utanıyorum bu kötü maçın bir parçası olmaktan dedim. Biz yapıyorsak bizi uyar rakip yapıyorsa rakibi uyar dedim. Bizi izleyen insanlara keyif verelim dedim. Bunu söyledim hocaya. Hep benim itirazlarım benim söylemlerim bunun üzerineydi. Hocam dedim kaleciyi bir kez uyar ya... Gitti 90+5'te sarı kart gösterdi. O da şeklen... Yine patronun talimatıyla U-14'ten U-19' kadar düzenli yaptığım toplantılarda şunu söylüyoruz.... Sakın arkadaşlar öne geçeriz... Yerde yatmak, zamana oynamak, zaman geçirmek ve futbolu çirkinleştirmek istemiyoruz bu bizim anayasamız. Biz istemiyoruz bunu. Biz sonuca bakmıyoruz oyuna bakıyoruz. Oyun gelişiyor mu? Biz akademiye çok değer veriyoruz. "

"TÜM İHTİYAÇLARIMIZI KENDİ AKADEMİMİZDE ÜRETİYORUZ"

"Biz şuna dikkat ediyoruz. Kulüp kimliği oluşturmak ve kurum hafızası oluşturmak. Sami hoca cezalıyken kulübede duran Barış hocamız bize stajyer olarak girdi. Özgür hocam yardımcı hocamızın bir tanesi eski oyucumuz Kasımpaşa'da şampiyonluklar yaşamış biri. Tüm ihtiyaçlarımızı kendi akademimizde üretiyoruz. Planlıyoruz..."

OKAN BURUK AÇIKLAMASI

"Okan hocanın ceza alması bana bir artı sağlamaz bana bir şey kazandırmaz. Eğer benim hocam 41. madde tehditten ceza alıyor ve Okan hoca 41. madde tehditten ceza almıyorsa ben bunu eleştiririm. Eleştirim Okan Buruk'a değil sisteme... Geldin yeni başkan düzelteceğim dedin, sevgili başkan kural orada yazıyor... Yaz kuralın karşılığı olan cezayı Okan hocaya. Tenzih ederek konuşuyorum Okan Buruk'luk bir durum değil ama kurullar onu sana sevk etmiş. 41. maddeden sevk olmuş karşılığı olan cezayı vermek zorundasın. Yarın öbür gün herkes tehdit ederse 117 bin tl cebine koyup giderse böyle mi gidecek. Hani hakemimizin değeri? Ben hakem olsam derim ki TFF beni kollamıyor. Biz empati yapmak zorundayız."