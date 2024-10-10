Eski Galatasaraylıdan Sebastian Szymanski itirafı: 'Tek bir çaresi var...'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Roman Kosecki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski hakkında konuşan Kosecki, "Mourinho ondan kolay kolay vazgeçmeyecek. Tek bir çaresi var güçlü bir konsantrasyon" ifadelerini kullandı.

Eski Galatasaraylıdan Sebastian Szymanski itirafı: 'Tek bir çaresi var...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 14:06

Galatasaray'ın eski futbolcusu Roman Kosecki, Sebastian Szymanki ve Nicola Zalewski ile ilgili açıklamalar yaptı.

1990-92 arası Galatasaray'da oynayan Kosecki, "Halen faydalı bir oyuncu. Türkiye'de beklentiler her zaman yüksek olduğundan baskı oluşuyor. Mourinho ondan kolay kolay vazgeçmeyecek. Tek bir çaresi var güçlü bir konsantrasyon. Durumun normalleşeceğini düşünüyorum. Türkler Szymanski gibi oyuncuları sever. Fener ondan para kazanacaktır ya da daha fazla kullanacaktır. Yaşlılar varmış gibi bir izlenim var ama Türkiye'de harika oyuncular var" dedi.

"ZALEWSKİ'NİN TERCİHİ HAYAL KIRIKLIĞI"

Sarı-kırmızılı takımın transferini gerçekleştiremediği Zalewski için ise, "Zalewski'nin Galatasaray'a gitmemesi hayal kırıklığıydı. Yanlış yaptı. Türkiye'de ya çok severler ya da nefret ederler. Ben oynarken de öyleydi. Berabere kaldığımız maçtan sonra otobüsümüze taş attılar. Bu değişmeyecek..." diye konuştu.

Sebastian Szymanski, bu sezon 13 kez formasını giydiği Fenerbahçe'de 1 gol ve 2 asist kaydetti.


Etiketler: #Roman Kosecki #Sebastian Szymanski #Nicola Zalewski #fenerbahçe

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