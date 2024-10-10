Eski Galatasaraylıdan Sebastian Szymanski itirafı: 'Tek bir çaresi var...'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Roman Kosecki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski hakkında konuşan Kosecki, "Mourinho ondan kolay kolay vazgeçmeyecek. Tek bir çaresi var güçlü bir konsantrasyon" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Roman Kosecki, Sebastian Szymanki ve Nicola Zalewski ile ilgili açıklamalar yaptı.
1990-92 arası Galatasaray'da oynayan Kosecki, "Halen faydalı bir oyuncu. Türkiye'de beklentiler her zaman yüksek olduğundan baskı oluşuyor. Mourinho ondan kolay kolay vazgeçmeyecek. Tek bir çaresi var güçlü bir konsantrasyon. Durumun normalleşeceğini düşünüyorum. Türkler Szymanski gibi oyuncuları sever. Fener ondan para kazanacaktır ya da daha fazla kullanacaktır. Yaşlılar varmış gibi bir izlenim var ama Türkiye'de harika oyuncular var" dedi.
"ZALEWSKİ'NİN TERCİHİ HAYAL KIRIKLIĞI"
Sarı-kırmızılı takımın transferini gerçekleştiremediği Zalewski için ise, "Zalewski'nin Galatasaray'a gitmemesi hayal kırıklığıydı. Yanlış yaptı. Türkiye'de ya çok severler ya da nefret ederler. Ben oynarken de öyleydi. Berabere kaldığımız maçtan sonra otobüsümüze taş attılar. Bu değişmeyecek..." diye konuştu.
Sebastian Szymanski, bu sezon 13 kez formasını giydiği Fenerbahçe'de 1 gol ve 2 asist kaydetti.
Spor Haberleri
- Dorukhan Toköz'den kariyer itirafı!
- 40 bin kişi Asya'dan Avrupa'ya koşacak
- Eski Galatasaraylıdan Szymanski itirafı!
- Hull City teknik direktöründen Fenerbahçe açıklaması!
- Taha Akgül'den madalya itirafı!
- Razgatlıoğlu Portekiz'de şampiyonluğunu ilan edebilir!
- Serhat Akın'dan sürpriz karar!
- 'Toprağın Kralı' kortlara veda etti!
- Galatasaraylı yıldıza sürpriz talip!
- Anadolu Efes'in konuğu Fenerbahçe Beko!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin merak ettiği o firma ortaya çıktı
- Domuz eti skandalı: O köfteciden dikkat çeken paylaşım
- Yıldız futbolcu evinde ölü bulundu!
- Narin Güran cinayetinde yeni gelişme
- Son seçim anketi paylaşıldı!
- Özel kalemin valizinde 60 kilo kaçak altın bulundu!
- ‘Adımı o kirli ağzına almasın, Cem Garipoğlu ölmedi’
- ABD mahkemesinden 'Eylem Tok' kararı
- Erkan Baş'tan, Özel'in o sözlerine ilk tepki
- MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!