UEFA'dan Galatasaray'a uyarı!

Yayınlanma: 10.10.2024 - 10:13

Güncelleme: 10.10.2024 - 10:13

Futbolcular milli arada tatile giderken, Galatasaray'ın evi Rams Park'ta da çalışmalar hızlandı.

Sabah'ın haberine göre, özellikle son dönemde zemindeki sorunlar dikkat çekerken stat yetkilileri çimi bakıma aldı. Ayrıca UEFA'dan gelen saha kenarlarının yokuş olduğu uyarısı sonrasında düzenlemelerin yapıldığı öğrenildi.

4 MAÇI SAHASINDA OYNAYACAK

Milli aranın ardından ilk maçında 19 Ekim'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında üst üste Elfsborg, Beşiktaş, Tottenham ve Samsunspor ile 4 maçını kendi evinde oynayacak.

Durumu yakından takip eden teknik direktör Okan Buruk'un da zeminin düzeltilmesini ve zorlu periyoda hazır hale getirilmesini istediği öğrenildi.