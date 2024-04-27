Kasımpaşa'nın yüzü Aytaç Kara ile gülüyor!
Kasımpaşa, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti ve Avrupa iddiasını sürdürdü. İstanbul ekibinin golü Aytaç Kara'dan geldi.
Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 3. dakikada Aytaç Kara attı. Aytaç Kara, bu sezonki 14. golünü attı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 2 maç sonra galibiyete uzandı ve puanını 49 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Samsunspor ise 39 puanda kaldı.
Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
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