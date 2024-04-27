Kasımpaşa'nın yüzü Aytaç Kara ile gülüyor!

Yayınlanma: 27.04.2024 - 18:04

Güncelleme: 27.04.2024 - 18:04

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 3. dakikada Aytaç Kara attı. Aytaç Kara, bu sezonki 14. golünü attı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 2 maç sonra galibiyete uzandı ve puanını 49 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Samsunspor ise 39 puanda kaldı.

Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.