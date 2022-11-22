Katar'da Lionel Messi coşkusu!

22 Kasım 2022 Salı, 14:04

Karşılaşmanın oynandığı Lusail Stadı'nın çevresi, mücadele öncesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Arjantinli ve Suudi Arabistanlı taraftarlar, takımlarını desteklemek için karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat etrafında toplandı.

Arjantinli taraftarların büyük bölümünün üzerinde Messi formaları bulunurken, büyük boyutta Messi pankartları da dikkati çekti. Ülkenin futbol efsanesi Maradona da bu karşılaşma öncesinde unutulmadı. Maradona posterleri de Arjantinli taraftarların ellerinde yükseldi.

Katar'ın komşusu olan Suudi Arabistan'dan da karşılaşmayı izlemeye çok sayıda taraftar geldi. Suudi taraftarlar, statta sayı olarak da Arjantinli taraftarların önünde yer aldı.

Stat etrafında güvenliği sağlamak için atlı polisler de görev yaptı.