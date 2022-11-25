Katar'da 'samba' başladı! Brezilya 2-0 Sırbistan
Brezilya, Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Brezilya'nın iki golü de Richarlison'dan geldi.
2022 Katar Dünya Kupası G Grubu karşılaşmasında Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.
Lusail Stadyumu'nda İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani'nin yönettiği maçta Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 62 ve 73'üncü dakikalarda Richarlison kaydetti.
Brezilya'da Neymar, 79'uncu dakikada geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Antony'e bıraktı.
Bu sonuçla Brezilya turnuvaya 3 puanla başlarken, Sırbistan ise ilk maçları puansız kapattı.
Brezilya'nın G Grubu ikinci maçındaki rakibi İsviçre olacak. Sırbistan ise Kamerun ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar 28 Kasım Pazartesi günü oynanacak.
İlk maçların ardından G Grubu'nda puan durumu:
1-Brezilya: 3 puan
2- İsviçre: 3 puan
3- Kamerun: 0 puan
4-Sırbistan: 0 puan
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