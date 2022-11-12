Katar'daki Dünya Kupası'nda yerli hocalar öne çıktı

12 Kasım 2022 Cumartesi, 13:09

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda en çok İspanya, Arjantin, Portekiz ve Fransa'dan teknik direktörler görev yapacak.

Kupaya toplam 32 takım katılırken, İspanyol, Fransız, Arjantinli ve Portekizli teknik direktörler üçer milli takımın başında başarılı sonuçlar almak için çaba harcayacak.

Kupada 2'şer Alman ve İngiliz teknik direktör yer alırken, Senegal, Hollanda, ABD, Galler, Polonya, Avustralya, Danimarka, Tunus, Kolombiya, Japonya, Hırvatistan, Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun ve Uruguay ise birer teknik direktörle temsil edilecek.

SCALONI VE MARTINO KARŞI KARŞIYA

Arjantinli teknik direktörler Lionel Scaloni ile Gerardo Martino, ilk tur grup maçlarında karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nda yer alan Arjantin'in başında Scaloni, Meksika'nın başında ise Martino yer alacak.

Martino, kariyerinde 2014-16 yıllarında Arjantin Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Kupadaki Arjantinli üçüncü teknik direktör Gustavo Alfaro, A Grubu'nda Ekvador ile tur mücadelesi verecek.

EN GENCİ SCALONI

Dünya Kupası'ndaki 32 takımı çalıştıran teknik direktörler içinde en genci Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Lionel Scaloni.

Arjantin'in başına 2018 yılında geçici olarak geçen ancak aldığı başarılı sonuçlarla kulübeyi bırakmayan Scaloni, 16 Mayıs 1978 doğumlu ve 44 yaşında.

Görev süresi boyunca Arjantin'le Kupa Amerika ve Finalissima şampiyonlukları yaşayan Scaloni, futbolculuk kariyerinde ise sadece 7 kez milli formayı giyme şansı buldu.

VAN GAAL EN DENEYİMLİSİ

Kupadaki 32 teknik direktör içinde en yaşlısı ise Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal oldu.

Dünyanın sayılı teknik direktörleri arasında yer alan 71 yaşındaki Van Gaal, kupadaki en deneyimli çalıştırıcı olacak.

Hollanda'nın başına üçüncü kez geçen deneyimli teknik direktör, 2014 Brezilya'da milli takımı üçüncülüğe taşımıştı.

Van Gaal'in ardından 69 yaşındaki İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz ve 68 yaşındaki Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos geliyor.

YAŞ ORTALAMASI 51,9

Dünya Kupası'ndaki 32 teknik direktörü yaş ortalamaları Rusya 2018'e göre 5 yaş gençleşerek 51,9 oldu.

60 yaş ve üzeri 6, 50-59 yaş arası 14, 40-49 yaş arası da 12 teknik direktör bulunuyor.

21 YERLİ, 11 YABANCI

Dünya Kupası'na katılan 32 ülkenin 21'i milli takımlarını yerli teknik direktörlere, 11'i ise yabancı çalıştırıcılara emanet etti.

Senegal, Hollanda, İngiltere, ABD, Galler, Arjantin, Polonya, Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus, İspanya, Almanya, Japonya, Hırvatistan, Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun, Portekiz ve Uruguay, yerli teknik direktör tercihinde bulunan ülkeler oldu.

Katar, Ekvador, İran, Suudi Arabistan, Meksika, Kosta Rika, Belçika, Kanada, Fas, Gana ve Güney Kore ise tercihlerini yabancı teknik direktörlerden yana kullandı.

G GRUBU'NDA TÜRKİYE ESİNTİSİ

İkisi de G Grubu'nda yer alan İsviçre ve Kamerun'un teknik direktörleri Murat Yakın ile Rigobert Song, futbolculuk kariyerinde Türkiye'de forma giydi.

Ağustos 2021'den bu yana İsviçre'yi çalıştıran 48 yaşındaki Murat Yakın, 1998-2000 yıllarında Fenerbahçe'de oynadı.

Samuel Eto'o'nun federasyon başkanlığını yaptığı Kamerun'un başına Şubat 2022'de geçen 46 yaşındaki Song ise 4 sezon Galatasaray, 2 sezon da Trabzonspor'un başarısı için çaba harcadı.

DAHA ÖNCE SADECE DESCHAMPS KAZANDI

32 teknik direktör içinde bu kupayı teknik direktör olarak kazanan tek isim var.

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, 2022'de de takımının başında yer alacak.

Deschamps, kupayı kazanması halinde İtalyan teknik direktör Vittorio Pozzo'nun rekoruna da ortak olacak.

Deneyimli teknik direktör, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 1998 Dünya Kupası'nda da futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

32 TAKIM VE TEKNİK DİREKTÖRLERİ

Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 ülke milli takımı ve teknik direktörleri şöyle:

Takım Teknik Direktör Ülkesi Yaşı

Katar Felix Sanchez İspanya 46

Ekvador Gustavo Alfaro Arjantin 60

Senegal Aliou Cisse Senegal 46

Hollanda Louis van Gaal Hollanda 71

İngiltere Gareth Southgate İngiltere 52

İran Carlos Queiroz Portekiz 69

ABD Gregg Berhalter ABD 49

Galler Rob Page Galler 48

Arjantin Lionel Scaloni Arjantin 44

Suudi Arabistan Herve Renard Fransa 54

Meksika Gerardo Martino Arjantin 59

Polonya Czeslaw Michniewicz Polonya 52

Fransa Didier Deschamps Fransa 54

Avustralya Graham Arnold Avustralya 59

Danimarka Kasper Hjulmand Danimarka 50

Tunus Jalel Kadri Tunus 50

İspanya Luis Enrique İspanya 52

Kosta Rika Luis Fernando Suarez Kolombiya 62

Almanya Hansi Flick Almanya 57

Japonya Hajime Moriyasu Japonya 54

Belçika Roberto Martinez İspanya 49

Kanada John Herdman İngiltere 47

Fas Walid Regragui Fransa 47

Hırvatistan Zlatko Daliç Hırvatistan 56

Brezilya Tite Brezilya 61

Sırbistan Dragan Stojkovic Sırbistan 57

İsviçre Murat Yakın İsviçre 48

Kamerun Rigobert Song Kamerun 46

Portekiz Fernando Santos Portekiz 68

Gana Otto Addo Almanya 47

Uruguay Diego Alonso Uruguay 47

Güney Kore Paulo Bento Portekiz 53