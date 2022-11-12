Katar'daki Dünya Kupası'nda yerli hocalar öne çıktı
Dünya Kupası'nda 21 ülke, milli takımlarını yerli teknik direktörlere emanet ederken, 11 ekip ise yabancı teknik direktörle kupaya katılıyor. Dünya Kupası’nı teknik direktör olarak daha önce kazanan tek isim Didier Deschamps olurken, deneyimli teknik direktör 1998 yılında da futbolcu olarak kupayı havaya kaldırdı.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda en çok İspanya, Arjantin, Portekiz ve Fransa'dan teknik direktörler görev yapacak.
Kupaya toplam 32 takım katılırken, İspanyol, Fransız, Arjantinli ve Portekizli teknik direktörler üçer milli takımın başında başarılı sonuçlar almak için çaba harcayacak.
Kupada 2'şer Alman ve İngiliz teknik direktör yer alırken, Senegal, Hollanda, ABD, Galler, Polonya, Avustralya, Danimarka, Tunus, Kolombiya, Japonya, Hırvatistan, Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun ve Uruguay ise birer teknik direktörle temsil edilecek.
SCALONI VE MARTINO KARŞI KARŞIYA
Arjantinli teknik direktörler Lionel Scaloni ile Gerardo Martino, ilk tur grup maçlarında karşı karşıya gelecek.
B Grubu'nda yer alan Arjantin'in başında Scaloni, Meksika'nın başında ise Martino yer alacak.
Martino, kariyerinde 2014-16 yıllarında Arjantin Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
Kupadaki Arjantinli üçüncü teknik direktör Gustavo Alfaro, A Grubu'nda Ekvador ile tur mücadelesi verecek.
EN GENCİ SCALONI
Dünya Kupası'ndaki 32 takımı çalıştıran teknik direktörler içinde en genci Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Lionel Scaloni.
Arjantin'in başına 2018 yılında geçici olarak geçen ancak aldığı başarılı sonuçlarla kulübeyi bırakmayan Scaloni, 16 Mayıs 1978 doğumlu ve 44 yaşında.
Görev süresi boyunca Arjantin'le Kupa Amerika ve Finalissima şampiyonlukları yaşayan Scaloni, futbolculuk kariyerinde ise sadece 7 kez milli formayı giyme şansı buldu.
VAN GAAL EN DENEYİMLİSİ
Kupadaki 32 teknik direktör içinde en yaşlısı ise Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal oldu.
Dünyanın sayılı teknik direktörleri arasında yer alan 71 yaşındaki Van Gaal, kupadaki en deneyimli çalıştırıcı olacak.
Hollanda'nın başına üçüncü kez geçen deneyimli teknik direktör, 2014 Brezilya'da milli takımı üçüncülüğe taşımıştı.
Van Gaal'in ardından 69 yaşındaki İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz ve 68 yaşındaki Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos geliyor.
YAŞ ORTALAMASI 51,9
Dünya Kupası'ndaki 32 teknik direktörü yaş ortalamaları Rusya 2018'e göre 5 yaş gençleşerek 51,9 oldu.
60 yaş ve üzeri 6, 50-59 yaş arası 14, 40-49 yaş arası da 12 teknik direktör bulunuyor.
21 YERLİ, 11 YABANCI
Dünya Kupası'na katılan 32 ülkenin 21'i milli takımlarını yerli teknik direktörlere, 11'i ise yabancı çalıştırıcılara emanet etti.
Senegal, Hollanda, İngiltere, ABD, Galler, Arjantin, Polonya, Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus, İspanya, Almanya, Japonya, Hırvatistan, Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun, Portekiz ve Uruguay, yerli teknik direktör tercihinde bulunan ülkeler oldu.
Katar, Ekvador, İran, Suudi Arabistan, Meksika, Kosta Rika, Belçika, Kanada, Fas, Gana ve Güney Kore ise tercihlerini yabancı teknik direktörlerden yana kullandı.
G GRUBU'NDA TÜRKİYE ESİNTİSİ
İkisi de G Grubu'nda yer alan İsviçre ve Kamerun'un teknik direktörleri Murat Yakın ile Rigobert Song, futbolculuk kariyerinde Türkiye'de forma giydi.
Ağustos 2021'den bu yana İsviçre'yi çalıştıran 48 yaşındaki Murat Yakın, 1998-2000 yıllarında Fenerbahçe'de oynadı.
Samuel Eto'o'nun federasyon başkanlığını yaptığı Kamerun'un başına Şubat 2022'de geçen 46 yaşındaki Song ise 4 sezon Galatasaray, 2 sezon da Trabzonspor'un başarısı için çaba harcadı.
DAHA ÖNCE SADECE DESCHAMPS KAZANDI
32 teknik direktör içinde bu kupayı teknik direktör olarak kazanan tek isim var.
Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, 2022'de de takımının başında yer alacak.
Deschamps, kupayı kazanması halinde İtalyan teknik direktör Vittorio Pozzo'nun rekoruna da ortak olacak.
Deneyimli teknik direktör, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 1998 Dünya Kupası'nda da futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
32 TAKIM VE TEKNİK DİREKTÖRLERİ
Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 ülke milli takımı ve teknik direktörleri şöyle:
Takım Teknik Direktör Ülkesi Yaşı
Katar Felix Sanchez İspanya 46
Ekvador Gustavo Alfaro Arjantin 60
Senegal Aliou Cisse Senegal 46
Hollanda Louis van Gaal Hollanda 71
İngiltere Gareth Southgate İngiltere 52
İran Carlos Queiroz Portekiz 69
ABD Gregg Berhalter ABD 49
Galler Rob Page Galler 48
Arjantin Lionel Scaloni Arjantin 44
Suudi Arabistan Herve Renard Fransa 54
Meksika Gerardo Martino Arjantin 59
Polonya Czeslaw Michniewicz Polonya 52
Fransa Didier Deschamps Fransa 54
Avustralya Graham Arnold Avustralya 59
Danimarka Kasper Hjulmand Danimarka 50
Tunus Jalel Kadri Tunus 50
İspanya Luis Enrique İspanya 52
Kosta Rika Luis Fernando Suarez Kolombiya 62
Almanya Hansi Flick Almanya 57
Japonya Hajime Moriyasu Japonya 54
Belçika Roberto Martinez İspanya 49
Kanada John Herdman İngiltere 47
Fas Walid Regragui Fransa 47
Hırvatistan Zlatko Daliç Hırvatistan 56
Brezilya Tite Brezilya 61
Sırbistan Dragan Stojkovic Sırbistan 57
İsviçre Murat Yakın İsviçre 48
Kamerun Rigobert Song Kamerun 46
Portekiz Fernando Santos Portekiz 68
Gana Otto Addo Almanya 47
Uruguay Diego Alonso Uruguay 47
Güney Kore Paulo Bento Portekiz 53
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'na bardak fırlattılar!
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- Müge Anlı'nın programında 'çoklu ilişki' itirafı
- Kolivar'dan yeni açıklama
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- Erzincan'da korkutan deprem
- 'Evrim bir delile dayanmıyor'
- Cem Özer'den yıllar sonra gelen kavga itirafı
- Rus turistin darbettiği işletmeci yaşamını yitirdi!