Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç, başpehlivan oldu
Kırklareli'nde yapılan Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç, başpehlivan oldu.
Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesi tarafından bu yıl 97. düzenlenen organizasyon, 450 güreşçinin katılımıyla spor tesislerinde gerçekleştirildi. Güreşçiler zaman zaman etkili olan sağanak altında güreşlere devam etti.
33 pehlivanın mücadele ettiği başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen Orhan Okulu ile İsmail Koç, final müsabakasında karşılaştı.
Hareketli başlayan müsabakanın 13. dakikada Okulu'nun faul yaptığını öne süren Koç, kendini yere bıraktı. Bir süre sonra yerden kalkan Koç, hakem heyetinin yanına giderek tepki gösterdi. Ardından Koç, rakibi Okulu'nun yanına giderek müsabakanın galibinin Okulu olduğunu belirtti.
Sahayı terk etmek isteyen Koç'u 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim ikna etti. Yeniden devam eden müsabakanın galibi Koç, oldu.
Müsabakanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Koç, başpehlivanlığı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Karşılaşmada zaman zaman gerginlik yaşandığını ifade eden Koç, bundan sonraki hedefinin Kırkpınar olduğunu kaydetti.
Organizasyon, dereceye giren güreşçilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Video Haberler
- 'Sessiz İstila' yorumu: Irkçı değilim
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
- Yolun ortasında aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü!
- Eski vekil Kemal Demirel son yolculuğuna uğurlandı
- Bedensel engelli Yusuf'tan acı haber
- Dönüş yoğunluğu başladı
- Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
- Ankara'da çatı yangını
- Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- Büyük zamlar yolda!
- 'Son kararı Erdoğan verecek'
- Erdoğan'ın ziyaretinden sonra ortaya çıktı
- İstanbul'da taciz girişimine bıçaklı saldırı
- İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama
- Filmin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı