Kayseri kaçtı, Göztepe yetişti!

23 Kasım 2021 Salı, 06:55

Süper Lig’in 13. haftasında Yukatel Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

32. dakikada İlhan konuk ekibi öne geçirdi.

64. dakikada kazanılan serbest vuruşta Berkan’ın ortasına yükselen Arslanagic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

66. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan İlhan, ceza sahası dışında kaleciyi geçerek şutunu çekti ancak yavaşlayan topu Göztepe savunması uzaklaştırdı.

72. dakikada Jahovic’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tijanij kaleci ile karşı karşıya kaldı. Tijanij’in müsait pozisyondaki şutunu kaleci Lung ayaklarıyla çıkardı, dönen topu önünde bulan Murat’ın şutunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

83. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Berkan, meşin yuvarlağı ceza alanına gönderdi. Ceza sahası içerisinde yükselen Arslanagic, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yan hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol, VAR’ın uyarısıyla geçerli sayıldı. 1-1

90. dakikada Kemen’in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Onur’un uzak direğe şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Berkan’ın ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.

90+7. dakikada kazanılan serbest vuruşta Campanharo topu ceza sahasına doldurdu. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Gökhan’ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci İrfancan son anda topu çelmeyi başardı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Abdullah Bora Özkara xx, Murat Altan xx

Yukatel Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Kolovetsios xx, Hosseini xx, Carole xx, İbrahim x, Campanharo xx, Mane x (Mustafa dk. 59 x), Kemen x, Thiam xx, İlhan xx (Gökhan dk. 87 ?)

Yedekler: Bilal, Attamah, Emre Demir, Ramazan, Mehmet Eray, Talha, Yasir, Uzodimma

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Göztepe: İrfancan x, Arslanagic xxx, Atınç xx, Atakan xx (Romero dk. 89 ?), Murat xx (Beykan dk. 75 x), Nwobodo x, Soner xx, Berkan xx, Halil xx (Baku dk. 75 x), Ndiaye x (Jahovic dk. 64 xx), Lourency x (Tijanij dk. 64 x)

Yedekler: Arda, Ege, İdeye, Yusuf, Burekovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: İlhan (dk. 32) (Yukatel Kayserispor), Arslanagic (dk. 83) (Göztepe)

Sarı Kartlar: İlhan, Carole, İbrahim, Lung (Yukatel Kayserispor), Berkan, Jahovic (Göztepe)



