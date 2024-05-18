Kayserispor 1 puanı aldı ve ligde kalmayı başardı!

Yayınlanma: 18.05.2024 - 21:18

Güncelleme: 18.05.2024 - 21:18

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor ile Ali Çamdalı'nın yönetimindeki Konyaspor 2-2 berabere kaldı.

RHG Enertürk Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü ev sahibi Kayserispor adına 32. dakikada Carlos Mane ve 77. dakikada penaltıdan yine Carlos Mane atarken, Konyaspor'un gollerini 36. dakikada Soner Dikmen ve 74. dakikada Steven Nzonzi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 42 puana ulaşırken, Konyaspor 41 puana yükselmiş oldu. Bu sonuçla birlikte küme düşme hattının en üstündeki Hatayspor ile olan puan farkını 4'e yükselten Kayserispor bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşırken, Konyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

BAŞKAN SAHAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Kayserispor'da maçın 17. dakikasında Duckens Nazon'un kırmızı kart görmesi üzerine sahada büyük gerginlik yaşandı.

Duckens Nazon, VAR incelemesinin ardından Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu kırmızı kart üzerine saha ve saha kenarı karıştı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, saha içerisine kadar girerek itiraz etti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, saha kenarına inerek yoğun bir tepki gösterdi. Sahaya girmek isteyen Ali Çamlı'ya kulüp yöneticileri güçlükle engel oldular.

Ali Çamlı, uzun bir süre saha kenarında kaldı. Tepkisini artıran Ali Çamlı, 4. hakeme itiraz etti. İtirazının şiddetini artıran Ali Çamlı'ya emniyet güçleri güçlükle engel olmaya çalıştılar.

Kayserispor tribünleri de kırmızı karta yoğun şekilde itiraz etti. Polis güçleri, Kayserispor yedek kulübesi ve tribünleri önüne emniyet şeridi çekti. Mücadele 10 dakikalık aranın ardından devam edebildi.

Öte yandan Halil Umut Meler daha önce sahada Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğramıştı.