Kayserispor Başakşehir'i rahat geçti!

Yayınlanma: 08.03.2025 - 15:42

Güncelleme: 08.03.2025 - 15:42

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta Kayserispor, Başakşehir'i 3-1'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi Kayserispor'un gollerini 44. dakikada Carlos Mane, 67. dakikada Stephane Bahoken ve 72. dakikada Miguel Cardoso kaydederken Başakşehir'in tek golü 89. dakikada Philippe Keny'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, Sergej Jakirovic yönetiminde çıktığı 6 maçta 3. galibiyet sevincini yaşadı.

Başakşehir ise ligde çıktığı son üç maçta 2. yenilgisini aldı.

Kayserispor, bu galibiyetle birlikte puanını 27'ye yükseltti ve 16. sırada yer aldı. Başakşehir ise 36 puanla 7. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak, konuk ekip Başakşehir ise Trabzonspor'u ağırlayacak.