Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Onur Bulut mevzusu umurumda değil'

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 14:43

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 14:43

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi gün geçtikçe büyüyor. Sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra Beşiktaş'ın 8 Şubat'ta kadrosuna kattığını açıkladığı 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Sporx'e açıklamalarda bulundu. Çamlı, "Onur Bulut mevzusu umurumda değil" dedi.

Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunduğu sırada Beşiktaş'ın gizli gizli devreye girerek menajerlerin bir oraya bir buraya gittiğini belirten Başkan Çamlı, ülkemizde yaşanan deprem felaketinde binlerce kişinin hayatını kaybettiğini düşündükçe Onur Bulut mevzusunun önemsiz olduğuna dikkat çekti.

Ali Çamlı

"ONUR'A KIZ İSTEDİM"

Transferle ilgili net ifade kullanan Başkan Çamlı, "Antalya kampında Onur ile prensipte el sıkıştık. Kayseri'ye geldiğimizde onuru odama çağırdım, 'Sorun yok' denildi. Menajeri 'sözleşmeyi uzatmak istemiyoruz. Onur gitmek istiyor' dedi. İkili konuşmalar oydu, buydu derken mesele uzadı. Sonra Onur'a kız istedim. Yüzüklerini taktım. Fenerbahçe kulübü ile de o süreçte Onur'un transferi ile ilgili . Onur, 'Ben Fenerbahçe'de oynamam' dedi. Beşiktaş, sözleşmesi devam eden oyuncu ile gizli gizli görüşme yapmış. En son Fenerbahçe ile menajerler görüştü. Menajerler daha sonra Kayserispor ile sözleşme uzatma kararı aldı. Sözleşme uzatmak için kulüpte buluştuk. Neticede Onur'un babası ve menajeri imzalama baskısı yaptı. Bunlar bir protokol hazırlamış, protokolde yok yok. Ne gelirse yazmışlar. Başkan vekili Nurettin Açıkalın imza atmış. Sanırım bunlar akıllı biz salağız. Ben niye böyle bir protokolü imzalayayım. 1 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi varmış. Fenerbahçe ile transfer görüşmesi de böylece bitmiş oldu. Beşiktaş, bu maddeye göre 1 milyon Euro Kayserispor hesabına para yatırarak Onur'u transfer etti. Bu saatten sonra kim haklıysa mahkeme karar verecek" dedi.

Onur Bulut (solda)

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Onur Bulut için Kayserispor, oyuncunun kontratında çıkış maddesinin olmadığını belirtmişti.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Beşiktaş'ın ödediği 1 milyon Euro'yu siyah-beyazlı takıma geri gönderdiklerini ve konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdıklarını açıklamıştı.

Onur Bulut ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayserispor'la olan sözleşmesini haksız bir şekilde feshetmediğini ve çıkış bedelinin ödenmesinin ardından Beşiktaş'a transfer olduğunu söylemişti.

Onur Bulut, konuyu savcılığa taşıyacağını belirterek, "Saygıdeğer Kayserispor Camiasını tenzih ederek, Kayserispor yöneticilerinin açıkça beni aldatmak ve mevcut sporcusu üzerinden haksız menfaat elde etmek üzerine planlanan bu eylemlerinin hukuk ve adalet önünde herhangi bir karşılığı olmayacağını temenni ederek, bu eylemlerin içinde bulunan tüm ilgililer hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı saygıyla belirtmek isterim" demişti.