Kayserispor, Gaziantep FK karşısında 3 golle kazandı!

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'nin Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gaziantep FK, hazırlık maçında Bellona Kayserispor ile karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını sarı kırmızılı ekip karşılaşmanın 36 ve 37. dakikalarında Carlos Mane'nin attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Kayserispor 57. dakikada Miguel Cardoso'nun attığı golle farkı üçe çıkardı.
Karşılıklı ataklarla geçen maçın ikinci yarısında ise Gaziantep FK, aradığı golleri 72 ve 90'ıncı dakikalarda Deian Sorescu'yla buldu.
Karşılaşma 3-2 sona erdi.