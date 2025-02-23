Kayserispor, Jakirovic ile kaybetmiyor!
Süper Lig'de Kayserispor, sahasında Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Kayserispor, bu galibiyetle birlikte yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde 4 maçta kaybetmedi ve 8 puan topladı.
Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Kayserispor oldu.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Duckens Nazon attı.
Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Kayserispor, Göztepe maçıyla birlikte Jakirovic yönetiminde ligde dördüncü maçına çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, yenilgi yaşamadan 8 puan topladı. Kayserispor, Jakirovic öncesi 5 maçta galibiyet yaşayamamıştı.
Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçen Göztepe'nin ise galibiyet hasreti dört maça yükseldi. Göztepe, bu maçların üçünde sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Kayserispor, 24 puana yükseldi. Göztepe ise 35 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk edecek.
Spor Haberleri
- İstanbullular eve kapandı, onlar kulaç attı
- Kayserispor, Jakirovic ile kaybetmiyor!
- Mauro Icardi'den Florya çıkarması!
- Lens cephesinden Frankowski açıklaması
- Dirk Kuyt'tan derbi mesajı!
- Tümer Metin'den derbi iddiası
- Robin van Persie eski takımına imza attı!
- Felipe Melo'dan derbi için skor tahmini!
- Alperen Şengün'ün 'double-double'ı galibiyete yetmedi
- Jose Mourinho'dan stoper kararı!
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den flaş yalanlama
- 'Cumhurbaşkanı'nın sınıf arkadaşları kim?'
- Diş hekimini vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı
- AKP Kongresi'ne katılacaklar mı?
- Soğuk hava dalgası sürecek mi?
- MKYK'de yer alan sürpriz isimler dikkat çekti
- 'Kız isteme' merasimi silahlı çatışmaya döndü!
- 4 bin 753 kişiye 'HDK soruşturması'
- Yaşam süresi en uzun iller belli oldu
- Kongre öncesi Gelecek'ten istifa!