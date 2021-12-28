Kayserispor, Karagümrük'ten Andrea Bertolacci'yi transfer etti

Süper Lig ekibi Kayserispor, Fatih Karagümrük forması giyen Andrea Bertolacci'nin transferi için kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2021 Salı, 14:22
Kayserispor, Karagümrük'ten Andrea Bertolacci'yi transfer etti
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Süper Lig ekibi Kayserispor'dan devre arası transfer dönemi başlamadan önce sürpriz bir transfer geldi.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kayseri ekibi, Karagümrük forması giyen Andrea Bertolacci ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, bu sezon 15 maçta 7 gol, 1 asistle toplam 8 gole direkt katkı yapmıştı.


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