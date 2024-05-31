Kayserispor, Miguel Cardoso ile uzattı

Mondihome Kayserispor, kanat oyuncusu Miguel Cardoso'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 23:29
Kayserispor, Miguel Cardoso ile uzattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, kanat oyuncusu Miguel Cardoso'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 sezonu sonunda sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Portekizli futbolcunun kontratının yenilenmesi konusunda anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Cardoso 2027'ye kadar bizimle. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerini yer verildi.


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