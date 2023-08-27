Kayserispor, Samsunspor'u 2-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Mondihome Kayserispor, evinde Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Mondihome Kayserispor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. RHG Enerjitürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Anthony Uzodimma ve 38. dakikada Mame Thiam kaydetti.
Samsunspor'un tek golü 21. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi.
Samsunspor'da Taylan Antalyalı 62. dakikada sakatlanarak oyundan alınırken oyuncunun ayağında kırık şüphesi olabileceği belirtildi.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 5'e yükseltti. Samsunspor ise 1 puanda kaldı.
Önümüzdeki hafta Kayserispor Antalyaspor deplasmanına giderken Samsunspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
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