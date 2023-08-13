Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Torreira ve Icardi'siz olmaz'

Yayınlanma: 13.08.2023 - 09:57

Güncelleme: 13.08.2023 - 09:57

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk maçında Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı.

Spor yazarları, sarı - kırmızılı takımın performansını yorumladı.

"TORREİRA'YI ARADI"

"Galatasaray’ın sahaya ‘lig 11’i’ ile çıktığını, değişiklikler geldikçe ‘Şampiyonlar Ligi 11’i’ne doğru yol aldığını söylesek yanılmış olmayız herhalde. Eylülde Galatasaray umarız ilk Devler Ligi grup maçına çıkarsa, o gün 11’de Dubois, Berkan, Barış, Bakambu gibi isimlerin başlamayacağını bilmek için kâhin olmaya gerek yok. Dün maça başlayan lig 11’i, Kayserispor’un direncini kıracak yoğunlukta pozisyon üretemedi. Ancak İcardiler, Angelinolar, Zahalar sahaya dahil oldukça Kayseri’deki beyaz formalılar, Şampiyonlar Ligi 11’ine benzemeye başladılar yavaş yavaş. Galatasaray’ın Kerem Demirbay’lı-Zaha’lı-İcardi’li son yarım saatte biraz daha etkili olduğunu ve birkaç kez gole yaklaştıklarını söyleyebiliriz ama bence sarı kırmızıların en önemli eksikliği atak sürekliliği. Geçen sezonki şampiyon kadronun atak sürekliliğinin en önemli sırrı, tamamlanamayan ataklar sonrası karşı preste Torreira’nın olağanüstü katkısıydı. Galatasaray şu an geri kazanma departmanında Torreira’nın aklını-dinamizmini arıyor bence." (Uğur Meleke - Hürriyet)

"TORREİRA VE ICARDI'SİZ OLMAZ"

Galatasaray öyle bir kadro kurdu ki, bu maçta yedek kulübesinde oturan oyunculardan oluşan takım bile ligde kafaya oynar. Kayserispor karşısında özellikle Torreira’nın eksikliği hissedildi. Okan Buruk’un ekibi ilk 15 dakika baskı kursa da Kayserispor dengeyi kurmayı bildi. İlk yarıya Kerem Aktürkoğlu’nun top kayıpları ve iki takımın tehlike yaratan şutları damga vurdu. Buruk ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle skor üretmek istese de, Kayserispor belli bölümlerde sonuca gidecek pozisyonlar buldu. Bu maç gösterdi ki, Galatasaray Torreira’sız olmaz. Ve top rakip ceza sahasına gidiyorsa, İcardi orada maçın her saniyesinde bulunmalı. (Fırat Aydınus - Hürriyet)

"ÜRETKENLİĞİ YOK ETTİ"

"Galatasaray baştan sona iyi oynamadığı maçta lige 2 puan kayıpla başladı. Dün gece sahada hırslı mücadeleci ve disiplinli bir Kayserispor vardı. İlk yarıda hücumda Kerem'in gayretleri ön plana çıktı. Bakambu arkadaşlarına yabancılık çekmesiyle pasif bir görüntü çizdi. Barış Alper etkili değildi. Bunların yanı sıra bir de Mertens ve Oliveira fizik olarak hazır değiller. 2. yarıda başta kısa bir süre Kayseri etkinliği vardı. Sonrasında G.Saray kontrolü ele aldı. Rakip de mücadeleci futboluna devam ediyordu. Okan Buruk ikinci yarı arka arkaya hamlelere başladı. Ama önemli isimlerde olsa arkadaşlarını tanımayan ve tam hazır olmayan isimlerin hepsi oyuna girince saha içi organizasyonu arızaya uğradı. Hücum girişimleri bireyselliğe döndü. Sonuçta da 2 önemli puan kaybedildi. Bana göre Okan Buruk'un çok fazla takıma alışmamış oyuncu değişiklikleriyle son bölümdeki üretkenliği yok etti. Ben dün etkili görünmese de Zaha'nın takıma olumlu katkılar vereceği görüşündeyim." (Ömer Üründül - Sabah)