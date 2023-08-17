TFF kararı duyurdu! Kayserispor, Fenerbahçe'ye ödeme yapacak!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 19:21

Güncelleme: 17.08.2023 - 19:21

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

TFF, Kayserispor'un Mame Thiam transferinde ödemesi gereken ücretin gecikmesi sebebiyle Fenerbahçe'ye 76 bin Euro ödeme yapmasına karar verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Kayseri Spor Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.02.2023 tarih ve E.2023/22 - K.2023/57 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının kabulü ile cezai şarta %30 oranında uygulanan hakkaniyet indiriminin kaldırılarak cezai şart miktarının 76.000 Euro olarak düzeltilmesine karar verilmiştir." denildi.