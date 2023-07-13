Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ameliyat edildi
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bel fıtığı nedeniyle ameliyat edildi.
Sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştiren Kayserispor’da teknik direktör Çağdaş Atan, belinden operasyon geçirdi.
Ameliyat sonrası Atan'ın tedavisi sürüyor.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Çağdaş Atan dün başarılı bir operasyon geçirdi. Atan’ı tedavi gördüğü hastanede basın sözcümüz Samet Koç ve futbol direktörümüz Murat Duman ziyaret etti. Teknik direktörümüze 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi
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