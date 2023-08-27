Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Üçüncü golü, dördüncü golü bulabilirdik'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 22:57
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Üçüncü golü, dördüncü golü bulabilirdik'
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Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının maç boyunca tamamen oyunu kontrol ettiğini bölüm bölüm iyi paslar yaptığını belirtti. Topa sahip olduklarını ve iyi ataklar geliştirdiklerini anlatan Atan, "Bölüm bölüm beklemeyi tercih ettik ama 1-0'dan sonra birebir eşleştiğimiz bir pozisyonda gol yedik" dedi.

Öne geçtikten sonra temkinli durmayı tercih ettiklerini ifade eden Atan, şunları kaydetti:

"Bence bugün sahada konumlanmalarımıza biraz daha dikkat etseydik bizim için çok daha keyifli bir maç olabilirdi. Gerçekten özellikle ikinci yarının 25-30 dakikası oyunu çok iyi domine ettik, önde olmamıza rağmen. Üçüncü golü, dördüncü golü bulabilirdik. Rakibin ara ara bize gelip tehlikeli olduğu pozisyonlar vardı.

Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımız bugün gerçekten çok iyiydi. Çok iyi desteklediler bizi. Bunun devamını diliyorum. Yayıncı kuruluşa da söyledim. Biraz romantik davranmak gerekirse taraftara ve oyuncularıma, Sezen Aksu'dan 'Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi' şarkısını gönderiyorum."


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