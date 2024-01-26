Kayserispor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

Yayınlanma: 26.01.2024 - 23:39

Güncelleme: 26.01.2024 - 23:39

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.

Uçar, Kayserispor'un başında 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maça çıktı.

Kayseri ekibi bu maçlarda 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile görüştüğü ve Yılmaz'ın yarın kente geleceği öne sürüldü.